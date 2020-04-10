РИАМО – 10 апр. При подведении итогов учебного года преподаватели будут учитывать оценки, полученные школьниками в период дистанционного обучения, в то же время при дистанционном обучении меняется процесс взаимоотношений с детьми, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

«Оценки, несомненно, будут учитываться. Мы обратились к коллегам, чтобы аккуратно их учитывали при выставлении итоговой оценки за год. Но любая работа ребенка должна быть учтена», - сказал Басюк.

По его словам, педагоги отмечают, что при дистанционном обучении сильно меняется процесс взаимоотношений с детьми. Кроме того, более активное участие в образовательном процессе стали принимать родители.

В России период до 1 мая объявлен нерабочим из-за распространения коронавируса. В частности, в Московском регионе в это время школьники учатся дистанционно.

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10 АПРЕЛЯ

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- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

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- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

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