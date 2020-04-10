РИАМО - 10 апр. Российским школьникам с ограниченными возможностями здоровья помогут подобрать индивидуальную образовательную программу для обучения на дому, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

«На сайте (министерства просвещения РФ - ред.) есть раздел, посвященный, в том числе, детям с ОВЗ. Кроме того, мы всегда даем разъяснения и рекомендации по телефону нашей горячей линии», - сказал Басюк.

Он призвал родителей детей с ОВЗ активнее обращаться на горячую линию +7-800-200-91-85.

«Мы будем индивидуально в ручном режиме эти вопросы все вести», - подчеркнул Басюк.

Список телефонов горячей линии министерства просвещения РФ для студентов, школьников, родителей и педагогов доступен на сайте.

В стане в марте всех учеников школ перевели на дистанционное обучение. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением Covid-2019.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.