РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 апр. В подмосковном Красногорске разыскивают Александра Стукалова, местонахождение которого неизвестно с 24 марта, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Стукалов Александр Викторович, 37 лет, город Красногорск, Московская область. С 24 марта 2020 года нет данных о его местонахождении», - говорится в сообщении.

Приметы Стукалова: рост 182 сантиметра, плотное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза. В день пропажи он был одет в коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы и голубые кроссовки.

Информацию о месте нахождения Стукалова можно сообщить по телефону горячей линии волонтерского отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или единому телефону спасения 112.