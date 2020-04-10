РИАМО – 10 апр. Из-за нарушения режима самоизоляции из столицы выслали несколько десятков туристов из Китая, в то же время случаев заражения коронавирусом от китайцев в городе почти не было, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наказано несколько сотен (граждан Китая – ред.), а выслано несколько десятков, но этого хватило», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в общественном транспорте начали массово проверять китайских граждан.

Градоначальник рассказал, что после известия о вспышке коронавируса в Китае стало понятно, что это не пройдет бесследно для столицы. Поэтому начали приниматься жесткие меры для предотвращения распространения вируса.

В то же время мэр отметил, что в Москве почти не было случаев заражения коронавирусом со стороны китайцев.

Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в декабре прошлого года, в марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса во всем мире.

В Москве за последние сутки впервые выявили более 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.