РИАМО – 10 апр. В столице соблюдается баланс перемещения людей по городу, длительные поездки совершает всего лишь четверть от 12 миллионов населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если в целом баланс посчитать, мы видим в постоянном режиме – в длительных поездках находится около 3 миллионов человек ежедневно, это как раз четверть от 12 миллионов населения. Все остальные совершают просто кратковременные прогулки или кратковременные поездки, связанные с магазинами и аптеками», – сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Мэр добавил, что число пассажиров в метро снизилось на 80%, практически вполовину снизилось передвижение машин на дорогах. В длительных поездках сейчас находится около 3 миллионов человек ежедневно, что составляет четверть от 12 миллионов населения. Граждане стали более ответственно соблюдать режим самоизоляции.

«Все остальные совершают просто кратковременные прогулки или кратковременные поездки, связанные с магазинами и аптеками. Поэтому этот баланс для настоящей ситуации, сегодняшней ситуации, он соблюден, хотя придерживать его непросто, конечно», – резюмировал Собянин.

Начиная с 30 марта в Москве введен режим самоизоляции для всех без исключения граждан. Жителям разрешается покидать дома только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или аптеку. Также можно выйти из дома для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от жилья.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.