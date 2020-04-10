РИАМО – 10 апр. Минздрав России порекомендовало использовать соль в целях профилактики коронавируса, сообщает Газета. ru.

Врачи предлагают промывать солевым раствором нос для снижения риска заражения.

«В обновленных рекомендациях также представлен список препаратов, возможных для борьбы с инфекцией: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир в комбинации с ритонавиром, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином, а также препараты интерферонов», - отмечается в материале.

Также сейчас три лекарства проходят клиническое исследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.