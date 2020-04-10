РИАМО - 10 апр. В пятницу на пересечении МКАД и Щелковского шоссе сотрудники спецслужб остановили водителя, который нарушил карантин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Гражданина задержали в результате совместного рейда ГИБДД, «Московской административной дорожной инспекции» и ГКУ «Администратора Московского парковочного пространства»

«22 марта он (водитель - ред.) поступил в стационар «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», – отмечается в материале.

Машину нарушителя отправили на спецстоянку. Самого водителя, нарушившего карантин, в сопровождении полиции отвезли в больницу.

В столице самоизоляцию для всех горожан ввели в рамках борьбы с распространением коронавируса до 1 мая. Жителям Москвы рекомендовано оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.