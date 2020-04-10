РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 апр. Пациенты лечебно-профилактических учреждений ГКБ городского округа Мытищи поблагодарили врачей за их профессионализм и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

Пациенты, находившиеся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Мытищинской городской клинической больницы, выражают благодарность своим врачам, тем, кто помог им преодолеть недуг. На этот раз слова благодарности направлены в деревню Сухарево. Здесь функционирует терапевтическое отделение №3.

«Надежда Анкудинова выражает слова признательности в адрес заведующего отделением, врача-терапевта Елены Фроловой, старшей медицинской сестры Светланы Покидько, медицинской процедурной сестры Аллы Марковой, медицинских палатных сестер Нелли Емельяновой, Любови Токмаковой и всех остальных сотрудников отделения за их добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, профессионализм и доброжелательное обращение к пациентам», - говорится в сообщении.

Также Анкудинова поблагодарила врача общей практики Мередгюль Чупракову за внимательность, доброту, отзывчивость и высокий профессионализм.

«Огромное спасибо вам всем за такой нужный и востребованный труд, за теплое и душевное отношение к пациентам», - отметила Анкудинова.

Еще от одного жителя Мытищ прозвучали слова благодарности в адрес поликлиники №5.

«В поликлинике №5, в кабинете флюорографии, работает рентгенолаборант Евгения Попова. Она внимательна, доброжелательна, никогда не повышает голос, обладает удивительным терпением. Хочу сказать спасибо и выразить слова благодарности за внимание к нам, посетителям», - подчеркнул житель.