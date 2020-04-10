РИАМО- 10 апр. В столице готовится поэтапная система поддержки экономики, в городе также поддерживают предприятия и дают возможность им продолжать работу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Меры (поддержки – ред.) должны быть связаны с решениями Центрального банка, правительства Российской Федерации и местных властей. Вот, в комплексе они должны поддерживать всю систему, экономическую систему страны, но сбалансированно, потому что мы должны понимать, что завтра это не закончится ничего», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что разрабатывается поэтапная система поддержки. Использование каждого пакета поддержки будет зависеть от степени проблем.

Собянин также рассказал, что в городе большинству предприятий стараются предоставить возможности для продолжения работы, так как закрыть их никогда не поздно.

По словам Собянина, у Стройкомплекса Москвы наибольший коэффициент привлечения ресурсов, людей. Если остановить строительство, работу может потерять большое количество человек.

Из-за пандемии коронавируса в Москве введен режим всеобщей самоизоляции. Для бизнеса предусмотрены специальные меры поддержки.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.