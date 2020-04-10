РИАМО - 10 апр. В федеральных и региональных больницах столицы, а также в частных лабораториях в общем счете делают около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус за сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что тесты начали делать с маленьких объемов в лабораториях Роспотребнадзора, порядка 3 тысяч тестов в день.

«Сегодня мы проводим в пять раз больше этих тестов, в пять. Около 15 тысяч в сутки - это уже по мировым меркам даже большой объем», - сказал мэр в интервью РИА Новости.

По его словам, чтобы победить коронавиус и лечить больных эффективно, палатками не обойтись, для этого необходимы оборудованные, многофункциональные клиники.

Собянин уточнил, что в ближайшее время в столице будет создано дополнительно 20 тысяч единиц коечного фонда.

Он отметил, что свыше трети сотрудников, которые работают в сфере здравоохранения Москвы, лечат больных коронавирусом, а это около 40 тысяч человек.

За последние сутки в России подтверждено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции. Жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.