РИАМО - 10 апр. В федеральных и региональных больницах столицы, а также в частных лабораториях в общем счете делают около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус за сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что тесты начали делать с маленьких объемов в лабораториях Роспотребнадзора, порядка 3 тысяч тестов в день.
«Сегодня мы проводим в пять раз больше этих тестов, в пять. Около 15 тысяч в сутки - это уже по мировым меркам даже большой объем», - сказал мэр в интервью РИА Новости.
По его словам, чтобы победить коронавиус и лечить больных эффективно, палатками не обойтись, для этого необходимы оборудованные, многофункциональные клиники.
Собянин уточнил, что в ближайшее время в столице будет создано дополнительно 20 тысяч единиц коечного фонда.
Он отметил, что свыше трети сотрудников, которые работают в сфере здравоохранения Москвы, лечат больных коронавирусом, а это около 40 тысяч человек.
За последние сутки в России подтверждено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции. Жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
10 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.
- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.
- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.
- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.
- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.
- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии