РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 апр. На сайте историко-краеведческого музея микрорайона Железнодорожный Балашихи заработала страница «Фронтовые письма», где размещены письма, которые местные жители писали в годы ВОВ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В электронном виде представлены письма, которые в годы Великой Отечественной войны балашихинцы писали на передовую и с фронта домой», - говорится в сообщении.

Страница доступна по адресу.

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