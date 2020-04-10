РИАМО – 10 апр. Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя министра внутренних дел, начальника следствия министерства, генерал-полковника юстиции Александра Романова, сообщает kp.ru.

Причины, по которым президент освободил Романова от должности, неизвестны.

«Однако решение об освобождении от должности было принято на фоне ареста подчиненных Александра Романова - генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского по обвинению в коррупции», - говорится в сообщении.

В СКР полагают, что они помогли перевести под домашний арест девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве.