РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 апр. Все кладбища на территории городского округа Люберцы закрыли для посещения из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Кладбища в регионе закрыты для посещения, временные ограничения введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Территории кладбищ будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Введенное ограничение продлится до окончания действия в регионе режима повышенной готовности», - говорится в сообщении.
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10 АПРЕЛЯ
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