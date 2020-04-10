РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 апр. Глава Балашихи Сергей Юров на видеоконференции с руководителями предприятий округа обсудил текущую ситуацию, принятые постановления правительства РФ и возможные формы поддержки бизнеса, а также рассказал, что в связи с перераспределением бюджета часть городских проектов перенесут на 2021 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии, которое было проведено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, также приняли участие представители институтов поддержки предпринимательства, руководство Союза промышленников и предпринимателей, ТПП Балашихи и налоговых органов. Многие предприятия ощутили на себе действие ограничительных мер, и в настоящий момент помощь необходима как микропредприятиям, так и среднему и крупному бизнесу.

«Мы планируем корректировать программы поддержки предпринимательства, существующие в нашем городском округе. Кроме того, сегодня мы заслушали руководителей и подготовили перечень предложений, который в ближайшее время будем обсуждать с региональным правительством для того, чтобы выработать сбалансированный набор мер, которые смогут поддержать предприятия, дать им возможность пережить этот период и продолжить работу», - сказал Юров.

Он добавил, что главной задачей является не допустить сокращения рабочих мест и увеличения безработицы.

По словам Юрова, в связи с экономической ситуацией и перераспределением бюджета часть городских проектов будет перенесена на 2021 год. Изменения коснутся ряда программ по благоустройству территории.

Председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Балашихи Игорь Смирнов рассказал, что предприятия Балашихи продолжают работу, и существуют проблемы, которые необходимо обсуждать и обозначать губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Посредством работы региональных властей в дальнейшем эти вопросы смогут быть направлены уже на федеральную власть», - подчеркнул Смирнов.

По поручению губернатора Московской области на территории региона были введены дополнительные меры по борьбе с возможным распространением новой коронавирусной инфекции. Часть предприятий временно приостановила работу и обеспечила своим сотрудникам режим самоизоляции.

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

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