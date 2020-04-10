РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 апр. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей воздержаться от посещения храмов на церковные праздники из-за неблагоприятной эпидситуации по коронавирусу.

«Уважаемые мытищинцы! Приближаются церковные праздники - Вербное воскресенье, Страстная седмица и Пасха. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих в ближайшие недели молиться дома. Трансляции богослужений будут доступны: на официальном сайте Московского патриархата, в личном аккаунте Святейшего патриарха, на странице проекта «Поговори со священником»», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в праздник Светлого Христова Воскресения богослужение покажут по Первому каналу и телеканалу «Россия 1». Расписание богослужений можно посмотреть на сайте патриархии.

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.