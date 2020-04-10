РИАМО - 10 апр. В связи с объявленными в стране мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников планируют провести в формате ЕГЭ, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

«Раньше мы собирали всех участников олимпиады в одном месте, это 24 олимпиады. В этом году принято решение, что <...> мы проведем заключительные этапы по регионам при применении технологии ЕГЭ. В аудиториях, где стоит видеонаблюдение», - сказал Басюк.

Он добавил, что проведение заключительного этапа в таком формате напрямую зависит от развития ситуации с коронавирусом в мае.

«Мы применим шифрование к работам ребят, чтобы обеспечить наибольшую объективность результата участия каждого ребенка в финальном этапе», - подчеркнул Басюк.

В России всех школьников в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции перевели на дистанционное обучение.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.