РИАМО - 10 апр. Регистрация в центре занятости в качестве безработного теперь возможна онлайн, дистанционно подать заявление можно с помощью портала «Работа в России», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Жителей региона позвали обратить внимание на то, что в заявлении нужно указать центр занятости по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания.

«На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, а все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», – отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В Московской области ранее установили доплату к пособию по безработице до 15 тысяч рублей. Данная доплата положена жителям региона, которые потеряли работу в этом году, а также которые имеют с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности и признаны в установленном порядке безработными.

Для регистрации гражданина безработным нужно предоставить паспорт, трудовую книжку, документы об обучении (диплом/аттестат), справку о среднемесячном заработке за последние три месяца (по форме службы занятости) по последнему месту работы.

Центры занятости населения в Московской области работают по предварительной записи, контакты можно уточнить по ссылке. Подробную информацию по данному вопросу также можно получить в центре занятости.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

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