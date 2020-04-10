РИАМО - 10 апр. В столице за сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусом, 43% новых заболевших - люди от 18 до 45 лет, сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 7 822 заболевших.

«Также среди новых заболевших: 36,5% - люди возрастом от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 80 лет, 3,5% - старше 80 лет и 5,5% - дети»,- говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 1 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции. Местным жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.