РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. Представители администрации подмосковного Подольска назвали четыре сетевых магазина, в которых безукоризненно выполняют рекомендации по защите персонала и покупателей от заражения коронавирусом, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители территориального управления Климовска и сотрудники управления потребительского рынка администрации городского округа Подольск ежедневно мониторят сетевые продуктовые магазины на наличие продуктов первой необходимости на полках и их ценообразование. Также при осмотрах проверяют наличие разметки на полу для соблюдения социальной дистанции и наличие средств защиты у персонала магазинов.

«Хочется в положительную сторону отметить такие сетевые магазины, как «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», особо хочется отметить сеть магазинов «ВкуссВилл», которые безукоризненно выполняют рекомендации к средствам защиты персонала, а также заботятся о клиентах, установив на входе в магазин диспенсер с антисептиком», - говорится в сообщении.

В Подмосковье магазинам предписаны проведение регулярного эпидемиологического контроля персонала, обеспечение сотрудников набором средств индивидуальной защиты, дезинфекция торгового объекта во время санитарных часов, расширенное информирование покупателей о мерах профилактики COVID-19, нанесение в торговом зале разметки для обеспечения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Помимо этого, рекомендуется выделить специальные часы для посещения торговых объектов пенсионерам, родителям с детьми и другими категориями граждан с возможностью приоритетного обслуживания.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.