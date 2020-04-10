РИАМО – 10 апр. Заслуженный артист России, актер Сергей Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни, сообщает Газета.ru.
Актер играл в Центральном академическом театре Российской Армии.
«Время и место прощания с артистом будет известно позднее», - говорится в сообщении.
Сергей Комаров окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, затем ГМПИ имени Гнесиных по классу аккордеона.
В 1970-1972 годы служил в Советской армии в качестве артиста Центрального Академического театра армии. С 1972 года — артист оркестра Театра Армии.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии