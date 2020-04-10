РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 апр. Не все жители подмосковного Красногорска соблюдают самоизоляцию, в пятницу утром на улицах есть люди, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

«Яндекс» разработал индекс самоизоляции, который показывает, много ли людей находятся на улице во время угрозы распространения коронавируса. Если уровень такой же, как в обычный день до эпидемии – уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов.

«Красногорск, 9:00 – на улице есть люди», – сообщается на интерактивной карте.

По состоянию на 9:00 в пятницу Красногорску присвоен индекс самоизоляции 3,4. В будний день до введения режима самоизоляции он составил бы 1,7.

Соблюдение домашнего режима позволяет замедлить распространение нового коронавируса. Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.