РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 апр. Более 170 предпринимателей подмосковных Мытищ посетили видеоконференцию по выявлению проблемных вопросов бизнеса, связанных с введением режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева глава Мытищ провел 9 марта онлайн-встречу с предпринимателями городского округа.

«К видеоконференцсвязи подключились более 170 человек. Откликнулись на такой формат общения представители крупного и среднего бизнеса округа. Вопросов много. Есть общие, есть индивидуальные. Будем разбираться по каждому адресно. По итогам онлайн-встречи разработаем план реализации мер поддержки», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в первую очередь обратил внимание представителей бизнеса на соблюдение мер санитарной защиты на производстве.

«Это очень важно. Безопасность превыше всего. Во-вторых, и этому блоку было больше всего посвящено времени общения, это поддержка в условиях распространения коронавируса. Самое важное сейчас, как сказал губернатор Андрей Воробьев, защитить трудоспособное население», - отметил Азаров.

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.