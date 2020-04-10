РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 апр. Не менее 75 строителей работают на возведении учебной пристройки к Кадетской школе подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий проверил, как идет строительство пристройки к Кадетской школе.

«Пристройка строится, она здесь просто необходима. Строительство в графике, хотя где-то есть небольшие провалы из-за коронавирусной инфекции. Стройка не останавливалась, однако ряд строителей ушел на самоизоляцию, но неделю назад они все вышли обратно на работу. На стройке работает не менее 75 человек», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что пристройка на 200 человек к 1 сентября будет завершена.

По словам заместителя главы администрации Люберец Эдуарда Рыжова, на данный момент на объекте ведутся бетонные работы, строители выходят на монтаж вертикальной конструкции третьего этажа. Параллельно ведутся работы по подключению пристройки к инженерным сетям.