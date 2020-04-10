РИАМО - 10 апр. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России на сегодняшний день подвержено 11 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1 786 за последние сутки. Также всего от Covid-2019 выздоровели 795 человек, скончались 94.

В Московской области до конца апреля ввели режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае закупки продуктов и лекарств, выноса мусора, выгула собак и поездок на работу, если предприятие не перевели на дистанционный режим и не закрыли.

Также для пожилых людей, многодетных семей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продукты питания, товары первой необходимости и лекарства могут привезти волонтеры. Также в Московской области разработаны меры социальной поддержки жителей.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.