РИАМО - 10 апр. На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822, сообщает московский оперативный штаб.

За сутки в стране было выявлено 1 786 новых случаев Covid-2019 в 57 регионах. Скончались 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки в РФ вылечили от инфекции 97 человек.

За весь период в стране зафиксировано 11 917 случаев заражения.

Для борьбы с распространением Covid-2019 в столице ввели режим всеобщей изоляции для всех москвичей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Горожанам, находящимся в группе риска по коронавирусной инфекции, продукты и лекарства привозят волонтеры.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.