РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. На улице Симферопольская в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска установили бетонные клумбы, чтобы владельцы автомобилей не заезжали на тротуар и зеленые насаждения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе мониторинга микрорайона Климовск сотрудники теротдела администрации установили, что большегрузные автомобили, привозящие товар в магазин «Красное и Белое», а также в ветеринарную клинику на улице Симферопольская, 17, заезжают на тротуар и перекрывают его, затрудняя беспрепятственный проход пешеходов.

«9 апреля силами МБУ «ПКБ» установили бетонные клумбы, препятствующие заезду на тротуар транспортных средств», - говорится в сообщении.

Ранее в территориальное управление поступали жалобы от жителей дома №17 на улице Симферопольская на владельцев автомобилей, которые заезжают на участок с зелеными насаждениями. В конце 2019 года при проведении благоустройства дворовой территории там установили антипарковочные столбики, которые в скором времени сломали.