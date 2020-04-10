РИАМО - 10 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимую жительницу Сергиева Посада, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровья своему знакомому при распитии спиртных напитков, сообщил РИАМО в пятницу представитель-пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 56-летний мужчина.

«Оказалось, что преступление совершила его знакомая во время распития спиртных напитков», - сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.