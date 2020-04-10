РИАМО - 10 апр. В Московской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в незаконном производстве психотропных веществ, они организовали лабораторию в городском округе Серпухов, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» по подозрению в незаконном производстве психотропных веществ задержаны трое граждан Республики Украина», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, было установлено, что задержанные сняли дом в городском округе Серпухов, в котором создали лабораторию по производству мефедрона.

Он отметил, что в доме полицейские нашли различные емкости с прекурсорами, а также канистры с соляной кислотой, весы, контейнеры, наполненные жидкостью.

«Предположительно, двое подозреваемых отвечали за химическое производство запрещенных веществ, а третий развозил их по адресам заказчиков», - добавила Волк.

Она отметила, что специалисты провели химическое исследование, которое подтвердило, что данное вещество является мефедроном. Общая масса найденного вещества составила порядка 9,5 килограммов, это около 28 тысяч разовых доз.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения - заключение под стражу.