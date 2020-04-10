РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. Компания «Россети Московский регион» обеспечила дополнительной электроэнергией Московскую областную детскую больницу, которую перепрофилировали в инфекционный центр для диагностики и лечения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Энергетики компании «Россети Московский регион» в кратчайшие сроки выполнили комплекс мероприятий для обеспечения дополнительной мощностью в 1,3 мегаватта Московской областной детской больницы в деревне Бородино, которую перепрофилировали в инфекционный центр для диагностики COVID-19 и лечения больных коронавирусной инфекцией. В результате суммарная мощность электроснабжения больницы составила 1,74 мегаватта», - говорится в сообщении.

В течение семи дней специалисты компании на территории медицинского учреждения установили новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 1250 киловольтампер каждый, проложили кабельные линии от распределительной сети, опирающейся на питающие центры 110 киловольт «Северово» и 110 киловольт «Фетищево», что позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение больницы с возможностью резервирования.

Медучреждение рассчитано на 160 мест, полностью оборудованных необходимой медицинской техникой для госпитализации людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Обеспечение необходимыми мощностями учреждений здравоохранения, перепрофилированных во время пандемии для диагностики и помощи инфицированным больным, в компании «Россети Московский регион» считают сверхважной задачей, способствующей борьбе с опасной болезнью.

Кроме того, на основании приказа, подписанного генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским, под особый контроль энергетики взяли энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов, в их числе 974 медучреждения на территории Москвы и Подмосковья.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.