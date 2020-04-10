РИАМО - 10 апр. Ко Дню космонавтики ВДНХ подготовила онлайн-выставку, посвященную покорению космоса, посетители смогут посмотреть видеолекции, мастер-классы, а также написать тематический диктант, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Впервые День космонавтики и годовщину открытия центра «Космонавтика и авиация» мы будем отмечать онлайн. Но даже для таких условий на ВДНХ подготовили интересную познавательную программу. Самим космонавтам не привыкать долгое время находиться в ограниченном пространстве — они и поделятся своими историями, как при этом вести полноценную жизнь», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В 12:00 12 апреля на сайте центра «Космонавтика и авиация» состоится диктант. В видеоролике участникам диктанта зададут 30 вопросов. Ведущим выступит президент центра, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Итоги подведут 14 апреля на сайте центра.

Также 12 апреля на сайтах ВДНХ и центра появится видеоурок «В четырех стенах космоса», в котором слушателям расскажут о том, как летчики проводят время в продолжительных полетах. Космонавтам приходится отдыхать, заниматься физкультурой и работать в замкнутом пространстве на орбитальной станции и кораблях.

Для юных виртуальных посетителей подготовили мастер-класс «Светящийся спутник». Во время онлайн-урока дети смогут сделать из подручных материалов собственный прототип первого спутника Земли. Транслировать видеоролик будут на сайте ВДНХ, а также на страницах организатора мастер-класса в социальных сетях — школы инженерного творчества «Кулибин Про».