РИАМО - 10 апр. Из столичных клиник после лечения от коронавирусной инфекции нового типа выписали 37 человек за минувшие сутки, говорится в сообщении московского оперативного штаба.
«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Он добавила, что всего от Covid-2019 в столице вылечились 350 пациентов.
Всего на территории России выявлен 10 131 случай заражения, из них в столице – 6 698.
До 1 мая в Московском регионе был введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Еду и лекарства тем, кто находится в группе риска по коронавирусу, развозят волонтеры. Такие меры приняты, чтобы сдержать распространение Covid-2019.
Для малоимущих, одиноких жителей и тех, кто остался без работы, в регионе предусмотрели ряд мер поддержки в виде выплат, отсрочек по кредитам, льгот и так далее.
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Текстовая трансляция
10 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.
- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.
- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.
- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.
- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.
- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.
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