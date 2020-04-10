РИАМО - 10 апр. На территории Московской области и столицы на 11 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду будет действовать с 09:00 до 21:00 11 апреля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Рязанской и Тульской областей Центрального федерального округа.

Днем 11 апреля в регионе ожидается плюс 3-5 градусов. Также прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами - небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.