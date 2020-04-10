РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 апр. 25 компаний, работающих в подмосковном Красногорске, присоединились к агрегатору по продвижению бизнеса, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина провела онлайн-конференцию для представителей малого и среднего бизнеса на платформе Zoom 9 апреля. В мероприятии приняли участие представители инвестблока и сектора потребительского рынка и услуг администрации округа, президент Красногорской торгово-промышленной палаты Денис Французов.

«Все местные компании смогут бесплатно заявить о себе на платформе «Сделано в Красногорске». На данный момент к сервису присоединились уже 25 красногорских компаний», – говорится в сообщении.

Хаймурзина призвала предпринимателей активно подключаться к платформе, а жителей – поддержать местный бизнес и пользоваться услугами местных компаний.

Глава округа напомнила о мерах поддержки, доступных представителям наиболее пострадавших сфер бизнеса, на федеральном, региональном и местном уровнях. Представители бизнес-сообщества смогли высказать свои предложения о том, какие дополнительные меры поддержки им необходимы для того, чтобы сохранить рабочие места на своих предприятиях.

«Наши предприниматели дали вполне рабочий пакет предложений, сейчас мы их все анализируем и обобщаем для того, чтобы те меры поддержки, которые сейчас разрабатываются органами власти всех уровней, имели практичную направленность и давали ощутимый результат», – отметила Хаймурзина.

Информация обо всех доступных видах поддержки малого и среднего предпринимательства размещена в специально созданном разделе официального сайта администрации Красногорска.