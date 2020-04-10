РИАМО - 10 апр. В Москве отмечается восстановление экономической активности, в начале текущей недели объем потребительского рынка вырос в 1,5 раза по сравнению с 5 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«После принятия мер безопасности к работе возвращаются промышленные предприятия. В начале этой недели объем потребительского спроса в Москве вырос в 1,5 раза, по сравнению с воскресеньем, а во вторник прибавил еще 46%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, правительством Москвы приняты меры поддержки бизнеса, которые помогают предпринимателям адаптироваться к новому режиму. Например, был расширен перечень видов деятельности, освобожденных от арендных платежей и получивших отсрочку по уплате налогов.

Принятые меры охватывают гостиничный бизнес, общепит, туризм, торговлю, культуру, физкультуру и спорт, досуг, бытовые услуги. Появилась новая мера поддержки владельцев коммерческой недвижимости. Теперь они могут получить грант от города в размере суммы налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю при условии, что снизят арендную плату для своих арендаторов не менее чем на 50%.

«На сегодняшний день эти меры в совокупности с теми, которые приняты на федеральном уровне, охватывают практически все виды предпринимательской деятельности, которые вошли в число наиболее пострадавших», — добавил Ефимов.