РИАМО - 10 апр. На территории столицы на следующей неделе прогнозируется сильное похолодание, со вторника в городе ожидается арктическое вторжение, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу в мегаполисе будут небольшие дожди, которые на выходных могут перейти в снег. Температура в субботу будет до плюс 4 градусов.

«Затем в регионе прогнозируется новая кратковременная волна потепления – в понедельник до плюс 12 градусов. А со вторника стартует очередное арктическое вторжение», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра, на следующей неделе в московском регионе прогнозируются осадки: дождь со снегом и дождь. А также ожидается пасмурная погода, но солнце будет иногда выглядывать из-за туч.