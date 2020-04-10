РИАМО - 10 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписания Московского областного УФАС России о нарушении компаниями «Бриллиант» и «Гигиена Мед» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужили нарушения антимонопольного законодательства в материалах, представленных электронными площадками ЗАО «Сбербанк-АСТ» и АО «ЕЭТП».

«По результатам анализа управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Бриллиант» и ООО «Гигиена Мед» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.

Компании не согласились с таким решением и обратились в суд. Но там их требования не были удовлетворены.