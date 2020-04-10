РИАМО - 10 апр. Самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров оказались Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, в пятерку самых безлюдных станций с начала марта до начала апреля вошли Дмитровская (D2) и Царицыно (D2).

«На этих станциях пассажиропоток упал до 67% за месяц. За все время самоизоляции число поездок упало более, чем в два раза», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Школы находятся на дистанционном обучении, многие работники переведены на удаленный режим. Также закрыты кафе. парикмахерские, непродовольственные магазины и так далее.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.