РИАМО - 10 апр. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на ремонтные работы, говорится сообщении антимонопольного ведомства.

В региональное УФАС России поступило обращение МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» о внесении сведений в отношении ИП в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на проведение ремонта муниципального жилого помещения.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия индивидуального предпринимателя не соответствующими закону, а сведения в отношении индивидуального предпринимателя - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, индивидуальный предприниматель обратился в суд», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Арбитражный суд Москвы отказал ИП в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.