РИАМО - 10 апр. Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты, сообщили РИАМО представители компаний Boxberry, PickPoint и СДЭК.

«Все сотрудники в обязательном порядке измеряют температуру до начала рабочего дня. Сотрудники с повышенной температурой и другими симптомами недомогания до работы не допускаются», - сказал исполнительный директор службы доставки Boxberry Вадим Ибрагимов.

Он добавил, что в пунктах выдачи ежедневно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Рабочие столы, оргтехнику, смартфоны, дверные ручки обрабатывают антисептиками.

«Операторам рекомендовано мыть руки не менее одного раза в два часа и обрабатывать их антисептическими гелями после каждого контакта с клиентом, а также соблюдать дистанцию при общении. Курьер в обязательном порядке обрабатывает руки дезинфицирующим средством до и после выдачи заказа и контакта с деньгами», - отметил Ибрагимов.

По словам СЕО-специалиста PickPoint Надежды Романовой, стандартные меры защиты для сотрудников и клиентов были введены еще в начале марта.

«Сейчас, помимо стандартных мер, мы планируем усилить защиту и добавить к основному комплекту средств защиты сотрудников пунктов выдачи специальные очки», - добавила Романова.

Представитель пресс-службы СДЭК Ксения Паленова отметила, что всем сотрудникам компании выдали маски, перчатки и санитайзеры.

«В пунктах выдачи наносится разметка с рекомендуемым расстоянием. Не допускаются очереди более 2-3 человек, устанавливаются экраны на клиентскую зону», - уточнила Паленова.

Еще одна мера, которая помогает бороться с распространением коронавируса, - это бесконтактная доставка. Вадим Ибрагимов отметил, что курьеры Boxberry оставляют оплаченные заказы у двери, звонят получателю и ждут на расстоянии не менее 1,5 метров, пока клиент не заберет посылку. Паспорт покупатель демонстрирует на расстоянии.

Надежда Романова рассказала, что PickPoint временно приостановил оплату наличными в постаматах и отменил возможность оплаты онлайн-заказов в пунктах выдачи в любой форме.

«Наши получатели могут оплатить свои заказы на сайте или в мобильном приложении PickPoint, если не сделали этого на сайте интернет-магазина», - отметила Романова.

Ксения Паленова отметила, что для СДЭК бесконтактная доставка стала новой услугой.

«Сейчас это обязательная норма, но в дальнейшем может сохраниться как опция», - прокомментировала Паленова.

Из-за распространения коронавируса в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, для похода в ближайший продуктовый магазин и аптеку. Кроме того, во время эпидемии в регионе закрыты непродовольственные магазины, однако они могут продолжать работать на доставку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>