РИАМО - 10 апр. Еще три человека полностью выздоровели в Подмосковье после заражения коронавирусом, общее число выздоровевших в регионе составляет 69 человек, сообщает оперативный штаб Московской области.

У всех троих получен отрицательный анализ на Covid-2019.

«Всего от коронавируса в Московской области врачи вылечили уже 69 человек», - говорится в сообщении.

С начала распространения инфекции в Подмосковье было выявлено 748 случаев коронавируса.

В Московском регионе введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить можно только по крайней необходимости: купить продукты и лекарства, вынести мусор, поехать на работу (если не перевели на удаленку и не остановили производство).

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.