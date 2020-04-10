РИАМО – 10 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что город ждут серьезные испытания из-за коронавируса, пик пандемии еще не пройден.
Градоначальник подчеркнул, что необходимо готовиться – максимально тестировать на инфекцию, подготовить систему здравоохранения, максимально контролировать соблюдение самоизоляции.
«Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что пик пандемии в городе еще ожидается и столица только «находится у подножия этого пика».
По последним данным, в Москве было выявлено 6 698 случаев коронавируса. В городе введен обязательный режим самоизоляции.
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10 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.
- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.
- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.
- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.
- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.
- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.
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