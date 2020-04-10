РИАМО - 10 апр. После объявления режима всеобщей самоизоляции среди клиентов интернет-магазинов в Московском регионе увеличился спрос на детские и спортивные товары, продукцию для животных и косметику, сообщили РИАМО представители служб доставки.

«Мы наблюдаем переток в определенные товарные категории (продукты, детские, медицинские товары, товары для животных и спорттовары для дома). Падает спрос на одежду, обувь и аксессуары», - сказал исполнительный директор службы доставки Boxberry Вадим Ибрагимов.

По словам СЕО-специалиста PickPoint Надежды Романовой, уже с 29 марта жители Московского региона стали совершать больше покупок товаров для детей и косметических средств.

«Мы не наблюдаем серьезного колебания объема, скорее можно говорить об изменении в категориях товаров, которые заказывают жители Москвы и Подмосковья. На фоне падения покупок в категории «Одежда и обувь» мы фиксируем рост покупок детских товаров и товаров в категории «Косметика» в среднем на 35-40%», - сказала Романова.

В компании СДЭК не зафиксировали резкого роста числа заказов в период действия ограничительных мер.

«Так как СДЭК не доставляет готовую еду или скоропортящиеся продукты, всплеска заказов не было. Мы стабильно растем от января к декабрю, средний прирост — 30%. Март показал ожидаемый поток заказов: больше, чем за тот же период прошлого года. Но рост стандартный, нельзя говорить, что он вызван ситуацией», - отметила представительница пресс-службы СДЭК Ксения Паленова.

Из-за распространения коронавируса в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, для похода в ближайший продуктовый магазин и аптеку. Кроме того, во время эпидемии в регионе закрыты непродовольственные магазины, однако они могут продолжать работать на доставку.

Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.