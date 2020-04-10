РИАМО - 10 апр. В столице объявили торги на право строительства спортивных объектов на пяти участках, победители аукциона смогут возвести объекты без получения разрешения на строительство, что сократит сроки работ в два-три раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь участков, на которых уже в этом году могут появиться новые спортивные объекты, - более 2 гектаров. Помимо права на размещение объектов, победители аукциона получат возможность беспрепятственно подключать некапитальные строения к сетям тепло-, водо-, электроснабжения и канализации», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участки расположены на юге, юго-востоке и востоке столицы.

«На выделенных участках можно будет разместить физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными спортзалами, теннисными кортами, катками, а также поля для футбола, бейсбола и гольфа максимальной общей площадью до 7 тысяч квадратных метров. При этом постройки должны занимать не более 70% от площади всей территории», — сказал Гаман.

Договоры на размещение некапитальных объектов будут заключены на 49 лет. Торги пройдут 26 мая 2020 года.