РИАМО - 10 апр. В селе Ивановское Волоколамского городского округа обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 20:30 от оперативного дежурного поступила информация об обнаружении двух боеприпасов времен Великой Отечественной войны по адресу: Волоколамский городской округ, село Ивановское», - говорится в сообщении.

Силами полиции на месте находки была выставлена охрана. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения на данный момент нет.

Изъятие и уничтожение найденных боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда в пятницу.