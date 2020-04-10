РИАМО - 10 апр. За минувшие сутки в московскую больницу в Коммунарке поступил 101 пациент, 61 человек был выписан, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«Состоит на лечении 462. Из них с диагнозом пневмония - 444, Covid подтвержденных - 205», - написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 пациента. Из них 19 человек - на аппарате искусственной вентиляции легких.

В России выявлен 10 131 случай заражения, из них в Москве – 6 698. Чтобы не допустить распространения вируса в столице ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, выходить из дома нужно только по крайней надобности.

Также в столице до конца апреля закрыли кафе, рестораны, бани, непродовольственные магазины. Продолжают работать аптеки, продуктовые магазины, зоотовары и другие торговые точки с товарами первой необходимости.

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Текстовая трансляция

10 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.

- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.

- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.

- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.

- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.

- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.