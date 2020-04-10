РИАМО - 10 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении кредитной организации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что в вечернее время злоумышленник вошел в помещение кредитной организации, расположенной на улице Вокзальная, и, применив физическую силу, похитил у сотрудницы фирмы денежные средства, после чего скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого и задержали его в течение 40 минут в одном из кафе поблизости, где он тратил похищенные средства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчину арестовали.