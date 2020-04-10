РИАМО - 10 апр. Москвичи стали чаще нарушать режим обязательной самоизоляции из-за накопившейся психологической усталости, также у некоторых людей притупилось чувство опасности, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.
«Люди стали выходить на улицу, потому что накопилась эмоциональная усталость от сидения в четырех стенах. Это эмоционально очень давит и возникает очень сильное желание выйти и подышать свежим воздухом», - сказал Шабшин.
Второй причиной изменившегося поведения москвичей психолог назвал привыкание к страху перед коронавирусом.
«Острые эмоции, включая страх, со временем притупляются. У многих людей страха меньше, чем когда объявляли самоизоляцию. Это состояние ушло и некоторые люди стали проще относиться к этому», - добавил Шабшин.
Тем не менее специалист напомнил, что гулять по улице в период эпидемии опасно.
«Не нужно часами читать различные источники с информацией про распространение коронавируса. Но имеет смысл пару раз в день интересоваться тем, что происходит, и видеть, что ситуация по-прежнему нехорошая и рост заболевших идет», - заключил Шабшин.
В целях борьбы с распространением коронавируса в Московском регионе действует режим повышенной готовности. Жители всех возрастов должны находиться дома.
На улицу можно выходить только в случае острой необходимости, например, для похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для обращения за медпомощью, выгула собаки.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
10 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье за сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, общее число случаев заражения достигло 930.
- На территории Москвы за прошедшие сутки зафиксировали 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в мегаполисе достигло 7 822.
- Лобня (D1), Курская (D2) и Подольск (D2) наваны самыми опустевшими станциями Московских центральных диаметров.
- Популярные службы доставки скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и ввели усиленные меры санитарной защиты.
- 101 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. Всего на лечении в больнице состоит 462 человека.
- Двенадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 33 до 87 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии