РИАМО - 10 апр. На нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства» 11 апреля пройдет первый киберсубботник, участникам которого предложат проверить гаджеты на наличие антивирусных программ, почистить электронную почту, социальные сети и мессенджеры от спама, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наводить порядок в своем онлайн-пространстве не менее важно, чем устраивать генеральные уборки офлайн. Это особенно актуально в условиях массового перехода на удаленную работу, когда для сотрудников многих компаний корпоративное и личное пространство фактически соединились на домашних компьютерах», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В рамках субботника пройдут онлайн-сессии и практикумы, на которых эксперты по информационной безопасности расскажут о правилах защиты удаленного рабочего места и программах для предотвращения утечки корпоративной информации.

Кроме того, консультанты по вопросам финансов объяснят механизмы защиты личных данных и денежных средств, проанализируют надежность антивирусных продуктов и сформулируют основные принципы цифровой безопасности.

На выбор участникам будет предложено несколько сценариев «стирки» виртуального пространства: игроков проверят на интеллект, выносливость, удачу и харизму. Каждую карточку с «вредными» советами организаторы проекта сопроводят вариантом решения проблемы.

Например, они порекомендуют придумывать к личным кабинетам сложные пароли, которые состоят из 14 и более знаков, включая заглавные и прописные буквы, а также цифры и специальные символы.