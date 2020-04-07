РИАМО - 7 апр. Собственники капитальных объектов на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) теперь могут выкупить землю за 40% от кадастровой стоимости в связи с вступлением в силу изменения в законе №48 «О землепользовании в городе Москве», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В соответствии с законом собственники объектов капитального строительства могут выкупить земельные участки по льготным условиям.

«Большая часть собственников объектов капитального строительства арендует участки под ИЖС по итогам городских аукционов. В первом квартале 2020 года в результате торгов было арендовано 29 земельных участков общей площадью 3,7 гектара. Это в три раза выше показателей за аналогичный период прошлого года. Теперь и приобретение участков для индивидуального жилищного строительства стало доступнее для москвичей», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что собственники капитальных строений смогут оплатить только половину цены, чтобы выкупить земельные участки.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, спрос на аренду земли для ИЖС ежегодно растет и, по сравнению с показателем 2017 года, вырос в 10 раз.

«Это объясняется не только развитием инфраструктуры районов, где находятся городские земли, но и достаточно низкой ценой: по итогам земельных аукционов средняя годовая арендная плата участка площадью 0,1 гектара в одном из самых популярных округов — ТиНАО — обходится в 243 тысячи рублей», — пояснил Гаман.

Льготами при приобретении земельных участков могут воспользоваться только физические лица. Для выкупа земельного участка арендаторам нужно обратиться в департамент городского имущества за госуслугой «Получение земельного участка в собственность собственником здания, сооружения». Заявку можно подать онлайн на mos.ru. Услуга оказывается бесплатно, а по итогам с заявителями заключаются договоры купли-продажи.