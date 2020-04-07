РИАМО - 7 апр. Правоохранители задержали троих подозреваемых в краже сетевых коммуникаторов на сумму более 1 миллиона рублей из туберкулезного диспансера в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в дневное время злоумышленники зашли в помещение туберкулезного диспансера на улице Махова, поднялись на второй этаж, проникли в серверную комнату, откуда похитили четыре сетевых коммуникатора. Общий материальный ущерб составил 1,2 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание за такое преступление по соответствующей статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Петрова добавила, что полицейские задержали подозреваемых по местам проживания. Ими оказались 20-летний москвич и двое жителей Подмосковья 21 и 26 лет.

Следователи установили, что один из задержанных ранее работал электриком в здании диспансера.

Сейчас дорогостоящее оборудование полицейские вернули в медицинское учреждение. Сетевые коммуникаторы приобретались в рамках введения проекта по переходу на электронные листки нетрудоспособности.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.